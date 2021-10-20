“إيتوزا”: تمديد سير الحافلات إلى غاية الثانية عشر ليلا

بعد رفع الحجر الصحي المنزلي على العاصمة

قررت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” تسطير برنامج نقل خاص بالفترة الليلية، بعد قرار رفع الحجز الجزئي المنزلي عن ولاية الجزائر.

وأفاد بيان للمؤسسة انه “تبعا لقرار السلطات العليا برفع الحجز الجزئي المنزلي عن ولاية الجزائر ابتداءً من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 لمدة 21 يوم ،تعلم المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها عن تمديد سير حافلات الجزائر خلال الفترة الليلية ابتداء من اليوم 20 أكتوبر 2021 الى غاية الساعة الثانية عشر ليلا “.