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إيتوزا: توقُف الرحلات عبر هذا الخط خلال تظاهرة يوم بدون سيارة

الشروق أونلاين
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إيتوزا: توقُف الرحلات عبر هذا الخط خلال تظاهرة يوم بدون سيارة
ح.م

أعلنت المؤسسة  العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن توقف مؤقت لحافلاتها خلال تظاهرة يوم بدوم سيارة

وأفاد بيان للمؤسسة أن حركة سير خطوط حافلات إيتوزا التي تشتغل بمحطة أودان والبريد المركزي ستوقف ابتـداء من الساعة 09:00 صباحا إلى غــاية الساعة 19:00 مساءا.

بينما ستكون الخدمة الليلية لهذا المسار بصفـة عادية خلال أيام التظاهرة بداية من الساعة 19:00 مساءا إلى غاية منتصف الليل. يؤكد البيان.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوقف سيكون بمناسبة تظاهرة يوم بدون سيارات التـي تنظمـها بلديـة الجزائر الوسطى، كل من أيام الجمعة 23 – 30 ديسمبر 2022 وكذا 06 جانفي 2023.

وأعلنت بلدية الجزائر الوسطى، عن انطلاق تظاهرة “يوم بدون سيارات”، بالجزائر العاصمة، بداية من الجمعة 23 ديسمبر، على أن ترافقها نشاطات ثقافية وترفيهية لفائدة الأطفال.

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