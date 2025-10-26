“إيتوزا” تُطلق خطًا جديدًا يربط بين هاتين البلديتين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن فتح خط نقل جديد يربط حي الرايس ببلدية سيدي موسى بمحطة براقي مرورًا بـ”الروندا”، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الهادفة إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن أول رحلة للخط الجديد ستكون على الساعة 06:10 صباحًا من حي الرايس باتجاه محطة براقي، في حين ستكون آخر رحلة في الاتجاه المعاكس من محطة براقي نحو حي الرايس عند الساعة 18:20 مساءً، كما حددت “إيتوزا” سعر التذكرة بـ 20 دينارًا جزائريًا.