-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“إيتوزا” تُطلق خطًا جديدًا يربط بين هاتين البلديتين

الشروق أونلاين
  • 498
  • 0
“إيتوزا” تُطلق خطًا جديدًا يربط بين هاتين البلديتين
أرشيف
حافلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن فتح خط نقل جديد يربط حي الرايس ببلدية سيدي موسى بمحطة براقي مرورًا بـ”الروندا”، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الهادفة إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضحت المؤسسة أن أول رحلة للخط الجديد ستكون على الساعة 06:10 صباحًا من حي الرايس باتجاه محطة براقي، في حين ستكون آخر رحلة في الاتجاه المعاكس من محطة براقي نحو حي الرايس عند الساعة 18:20 مساءً، كما حددت “إيتوزا” سعر التذكرة بـ 20 دينارًا جزائريًا.

مقالات ذات صلة
دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في اليوم الوطني للتشجير

مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في اليوم الوطني للتشجير

إمكانية الدخول إلى المنصة.. فيديو هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

إمكانية الدخول إلى المنصة.. فيديو هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

الوجهة السياحية الجزائرية حاضرة في تظاهرتين دوليتين مطلع 2026

الوجهة السياحية الجزائرية حاضرة في تظاهرتين دوليتين مطلع 2026

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد