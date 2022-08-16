إيتو: الجزائر وقفت إلى جانب الكاميرون ولن أنسى فضلها

أشاد رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم صامويل إيتو بِالجزائر، في مؤتمر صحفي نشّطه، الثلاثاء، بِالعاصمة السنيغالية داكار.

وأوفدت السلطات الرياضية لِقطر صامويل إيتو إلى السنيغال، بِاعتباره أحد سفرائها الذين يُروّجون لِمنافسة كأس العالم 2022.

وقال صامويل إيتو إن الجزائر هي الدولة الأولى التي دعّمت الكاميرون، لِاحتضان كأس أمم إفريقيا 2022. في ظرف عصيب كادت خلاله “الكاف” أن تُجرّد بلده من تنظيم هذه البطولة، بِضغط من المغربي فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المحلّي، والعضو بِاللجنة التنفيذية لـ “الكاف”.

وأضاف إيتو في ردّه على سؤال حول الجزائر، قائلا إنه لن ينسى وقوف مسؤولي “الفاف” إلى جانبه، لِتثبيت تنظيم “كان” 2022 في الكاميرون. كما أوردته تقارير صحفية محلّية، الثلاثاء.

واعترف إيتو بِأن رياضة كرة القدم مليئة بِالمشاعر الفيّاضة، تُغلّفها أحيانا بعض السلبيات. مُعربا عن ندمه إن كان قد أساء إلى الجزائريين.

ورفع إيتو من شأن الكرة الجزائرية، وقال إنها أنجبت لاعبين عالميين، وضرب مثلا بِرابح ماجر، وقال إنه كان في صغره مُعجبا بِنجم “الخضر” ونادي بورتو البرتغالي، ويتمنّى لو يلتقي بِماجر يوما ما وجها لِوجه.

واختتم صامويل إيتو تصريحاته مُشيدا بِالسلطات الرياضية الجزائرية ولاعبي المنتخب الوطني وأنصار “الخضر”. وشدّد على أن علاقته جيّدة مع مسؤولي “الفاف”.