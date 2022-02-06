إيتو: “ركزوا جيدا في الفترة المقبلة.. تنتظركم مواجهة صعبة أمام الجزائر”

قال لهم إنهم سيواجهون بطل إفريقيا..

دعا مجددا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، لاعبي منتخب بلاده إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة ومضاعفة الجهود، تحسبا لمواجهة المنتخب الجزائري نهاية شهر مارس القادم في اللقاء الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر.

وظهر “نجم” الكرة الكاميرونية، في فيديو قصير، في غرف حفظ الملابس وهو يخاطب لاعبي منتخب الكاميرون عقب نجاحهم في افتكاك المركز الثالث، على حساب منتخب بوركينافاسو في المباراة الترتيبية التي جرت السبت واحتكم فيها المنتخبان إلى سلسلة ضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الرسمي وكذا الإضافي بثلاثة أهداف في كل شبكة.

وقال المسؤول الأول عن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم للاعبيه، إنه ينتظر منهم رد فعل إيجابيا في مواجهة المنتخب الجزائري يومي 23 مارس و29 من الشهر ذاته، مؤكدا لهم أن الأمر يتعلق بتأشيرة المونديال أمام أفضل منتخب إفريقي وبطل القارة السمراء، قبل أن يرفع من شأن زملاء أبوبكر ويؤكد لهم أنهم لا يقلون شأنا عن نظرائهم من المنتخب الجزائري، حيث قال إيتو في هذا الصدد: “اعلموا أنه تنتظركم مباراتان مهمتان نهاية شهر مارس المقبل أمام المنتخب الجزائري، تحسبا لبلوغ نهائيات كأس العالم، الموعد سيكون أمام بطل إفريقيا، وأنتم أيضا أثبتم أنكم أقوياء أيضا وذلك من خلال المستويات التي قدمتموها في كأس أمم إفريقيا”.

جدير بذكره أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إيتو مع اللاعبين الكاميرونيين عن مباراة الجزائر الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم، حيث سبق له ذلك عقب إقصاء “الأسود غير المروضة” أمام مصر من بلوغ النهائي الإفريقي، وهو الأمر الذي جعل المهاجم الأسبق لبرشلونة الإسباني ينتهج خيار تذكير المجموعة بالمونديال للرفع من معنوياتها عقب توديع العرس الكروي القاري على أرضهم وأمام جماهيرهم، بعدما رفع إيتو رهان “الكان” أياما فقط بعد توليه رئاسة اتحاد الكرة في بلاده.