إيتو: لماذا تقام بطولة أوروبا في الجائحة وتؤجل أمم إفريقيا؟

قال رئيس الإتحاد الكامروني لكرة القدم صامويل إيتو أنه لا يوجد أي سبب لإلغاء كأس الأمم الإفريقية 2022، مؤكدا أن بطولة أوروبا2020 أقيمت في نفس الوضعية الوبائية.

وأضاف إيتو في تصريح لـ”كنالبلوس”: “ما هو العذر لإلغاء كأس أمم إفريقيا، إذا كانت يورو 2020 أقيمت في قلب الجائحة بملاعب ممتلئة، ولم يحدث أي شيء”.

وأضاف رئيس الإتحاد الكامروني: “الاتحاد الذي أمثله يدافع بكل طاقته عن إقامة هذه البطولة الإفريقية”.

وقصف إيتو بالثقيل، كل من عمل على تأجيل أو إلغاء كأس إفريقيا التي ستحتضنها بلاده، عندما قال: “لماذا لا تقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون؟ أعطوني سببا مقنعا واحدا، وإلا فأنتم تقولون لنا إننا الطرف الأدنى ويجب أن نخضع كما يتم معاملتنا دائما”.

وغرّد إيتو على حسابه الرسمي، على “تويتر”: من القاهرة إلى كيب تاون ، يأتي بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم من إفريقيا. كأس الأمم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الأفريقية والأهم من ذلك كله حبنا للعبة، لدي ثقة كبيرة في نجاح كأس إفريقيا “.

للإشارة فإن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أكد الاثنين، أن كأس أمم إفريقيا ستنطلق في موعدها المحدد في الكامرون.