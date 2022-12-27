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رياضة

إيتو مُتّهم بـ “شراء الجوائز”

علي بهلولي
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إيتو مُتّهم بـ “شراء الجوائز”
ح.م
صامويل إيتو

يُواجه رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم صامويل إيتو تهمة اللّجوء إلى الطرق المُلتوية، لِحصد الجوائز الرياضية.

ويقف وراء التّهمة الخبير في مجال الاتصال الكاميروني جون كريبان نيامسي، المُقيم بِمدينة مونتريال الكندية.

وقال جون كريبان نيامسي في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “لجأ صامويل إيتو إلى الواسطة لِإدراج اسم الناخب الوطني الكاميروني ريغوبيرت سونغ ضمن قائمة أحسن المدربين في العالم. سونغ لا يملك شهادات التدريب، ورجل إمّعة (بِلا شخصية)، ويقوم إيتو بِتدليله. أنتَ (إيتو) لا تختلف عن مصّاصي الدّماء، لديك الحمض النووي للتدمير الميكيافيلي”.

وبِخصوص التصنيف، فالهيئة التي تُشرف عليه تُسمّى الاتحاد الدولي لِتاريخ وإحصائيات كرة القدم، ومقرّها بِالإمارات. وهي هيئة غير معترف بها من قبل “الفيفا”، وعُهد عن إدارتها أنها تقوم بِاستفتاءات “شعبوية” شبيهة بِمضامين مواقع التواصل الاجتماعي. وبِعبارة أخرى، تستهدف كسب ودّ الجماهير، أو إثارة “تناطحهم”، على حساب النزاهة.

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