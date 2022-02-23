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رياضة
الأمين العام لوزارة الاتصال الكاميرونية:

“إيتو نحس وفاشل.. وسيجر الكرة الكاميرونية إلى الهاوية”

سليم دريس
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“إيتو نحس وفاشل.. وسيجر الكرة الكاميرونية إلى الهاوية”

جدد الأمين العام لوزارة الاتصال في الكاميرون، فيليكس زوغو، انتقاداته إلى رئيس الاتحاد المحلي للكرة، صامويل إيتو، واصفا إياه بـ “الفاشل” وأنه “نحس” الكرة الكاميرونية، مستشهدا في ذلك بكل الهزات التي صار يشهدها بيت اتحاد الكرة في بلاده، منذ تولي الدولي السابق زمام الأمور في الهيئة الكروية، نهاية شهر ديسمبر من العام الفارط.

وقال فيليكس زوغو، في آخر خرجاته الإعلامية، إن إيتو يريد تسييس الأمور الكروية في الكاميرون، بعد أن جردها من خصائصها التقنية، من خلال استهدافه أمورا أخرى، يطمح إلى تحقيقها على الصعيد الشخصي، متنبئا في الوقت ذاته بمستقبل “مجهول” للكرة في بلاده، في ظل رئاسة إيتو لاتحاد الكرة، كما ذهب زوغو أبعد من ذلك، عندما كشف في حصة “نادي النخبة” التي تبث على التلفزيون العمومي الكاميروني، وبحضور مدرب منتخب الكاميرون، البرتغالي أنطونيو كونسيساو دا سيلفا أوليفيرا، محل الجدل، عن كل إخفاقات قائد المنتخب الكاميروني منذ اعتزاله عالم الكرة كلاعب، قبل أن يؤكد أن إيتو لم يجلب أي شيء في مشواره كلاعب لمنتخب الكاميرون، منذ حمله شارة القائد عام 2010 في كأس العالم التي احتضنتها جنوب إفريقيا.

يحدث هذا، بعد الضجة الكبيرة التي بات يشاهدها الاتحاد الكاميروني للكرة، من خلال رغبة إيتو في تعيين ريغوبير سونغ على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي كونسيساو، الذي، بحسب إيتو، أخفق في التتويج بكأس أمم إفريقيا التي احتضنتها البلاد، في الوقت الذي خرج فيه وزير الرياضة في الكاميرون عن صمته، وأكد أن تغيير المدرب عشية مواجهة المنتخب الجزائري في فاصلة كأس العالم 2022 التي ستجري في الكاميرون غير مناسب.

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