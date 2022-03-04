إيتو وسونغ يتجهان لإحداث ثورة على تشكيلة الكاميرون

من أجل الإطاحة بالجزائر والتأهل إلى المونديال

يتجه المدرب الجديد لـ”الأسود غير المروضة”، ريغوبيرت سونغ لإحداث ثورة على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها لدك حصون “محاربي الصحراء” في المواجهة المزدوجة الفاصلة التي ستجمع المنتخبين ذهابا وإيابا في 25 و29 مارس القادم على التوالي من أجل كشب تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022 بقطر.

وعلى غرار المنتخب الوطني وكل المنتخبات المعنية بالدور الفاصل، يسارع المدرب سونغ بمعية صديقه، رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، الزمن من أجل تحضير الفريق، الذي ينتظر أن يعرف بعض التغييرات مقارنة بالتعداد الذي لعب كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حسب ما تناقله الإعلام الكاميروني.

وفي ذات السياق، كشفت تقارير صحفية كاميرونية بأن النجمين السابقين للمنتخب الكاميروني، الثنائي إيتو وسونغ تنقلا إلى القارة العجوز، وتحديدا صوب إنجلترا وألمانيا، بحثا عن عناصر جديدة لضمها إلى صفوف منتخب الكاميرون.

وحسب هذه التقارير، فإن إيتو وسونغ يحاولان إقناع بعض اللاعبين من أصول كاميرونية باللعب للمنتخب الكاميروني، ومن بينهم أنتوني إيلانجا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الصاعد، الذي يملك الجنسية السويدية، إلى جانب لاعب بروسيا دورتموند الألماني، يوسوفا موكوكو.

من جهة أخرى، يراهن المسؤول الجديد على العارضة الفنية للأسود غير المروضة، ريغوبيرت سونغ على تجاوز عقبة المنتخب الجزائري على رفع معنويات لاعبيه والتركيز على الجانب النفسي من خلال الأفضلية الموجودة لدى الكاميرونيين في تاريخ مواجهاتهم مع الجزائريين.

إلى ذلك، يحاول رئيس الاتحادية الكاميرونية، صامويل إيتو الاستعانة بزملائه السابقين من نجوم المنتخب الكاميروني في صورة ميلا من أجل تدعيمه ورفع معنويات اللاعبين ودفع الجماهير على مساندة منتخبهم في مباراة الذهاب بملعب “جابوما” بمدينة دوالا والضغط على المنتخب الوطني.

في سياق متصل، رسّم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، موعد المباراتين الفاصلتين بين المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 25 مارس الجاري على ملعب “جابوما” بمدينة دوالا بداية من الساعة السادسة مساء، فيما تقام مباراة العودة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 29 من نفس الشهر بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.