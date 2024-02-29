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رياضة

إيتو يحسم مصير مدرب “الأسود غير المروضة” ريغوبير سونغ

عمر سلامي
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إيتو يحسم مصير مدرب “الأسود غير المروضة” ريغوبير سونغ
أرشيف
صامويل إيتو

أعلن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، وضع حد لعقد ريغوبير سونغ كمدرب لمنتخب “الأسود”، بعد الفشل في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وكشف إيتو في حوار خص به “فرانس”24، أنه قرّر الانفصال عن مدرب “الأسود غير المروضة” ريغوبير سونغ على خلفية النتائج المخيبة المسجلة في “كان” كوت ديفوار.

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني: “لا أنسى أنه كان قائد الفريق عندما كنت ألعب في المنتخب، لكن الحقيقة أننا لن نحقق الأهداف المسطرة معه، وبالتالي قرّرنا مع المكتب التنفيذي للاتحاد وضع حد للعقد الذي يربط الطرفين”.

وأضاف: “لقد تحدثت إليه عن هذا الأمر، وأبلغته عن موقفي، فقد حان الوقت لنفكر في المستقبل، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته”.

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