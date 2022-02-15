إيتو يعلن حرب الحسابات.. و”الاسترجاع” مفتاح التأهل إلى المونديال

72 ساعة حاسمة تنتظر المنتخب الوطني أمام الكاميرون

يكون صامويل إيتو أعلن حرب حسابات حقيقية على الناخب الوطني، وكشف عن خطته “الجهنمية” لمحاولة الإطاحة بـ”محاربي الصحراء” ومنعهم من المرور على حسابهم إلى العرس الكروي العالمي المقرر الصائفة القادمة بدولة قطر الشقيقة.

ويعكس موعد المباراة الفاصلة الأولى الذي اختاره رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، النجم السابق صامويل إيتو، بأن التنافس على تأشيرة التأهل إلى المونديال لن يكون فنيا فوق الميدان فحسب، وإنما سيكون على أكثر من صعيد بداية من تاريخ المباراة، وتوقيتها والملعب الذي سيحتضنها.

ويسعى الكاميرونيون للعب كل الأوراق المتاحة لهم للفوز بالمعركة الفاصلة، من خلال تضييق الخناق على المنتخب الوطني من كل الجوانب، وتقليص، قدر المستطاع، هامش المناورة على الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيجد صعوبات كبيرة لتسيير المباراتين، اعتبارا أن الفاصل الزمني بينهما لا يمنح له الكثير من الحلول.

وعلى مدرب الخضر التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار بخصوص تحضير المباراتين القادمتين، خاصة في مسألة موعد التنقل والعودة من الكاميرون، في وقت ستكون جزئية الاسترجاع نقطة جوهرية وحاسمة في هاتين المواجهتين، اعتبارا أن الجانب البدني سيكون بنسبة كبيرة مفتاح الفوز بالفاصلة والتأهل إلى المونديال.

في ذات السياق، وبالنظر لضيق الوقت ما بين المباراة الأولى المقررة في 26 مارس بالكاميرون والمباراة الثانية المبرمجة ثلاثة أيام بعد ذلك، في 29 من نفس الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، قد يعيد الناخب الوطني النظر في بعض التفاصيل سيما فكرة برمجة تربص مغلق خارج الوطن.

للإشارة، فإن التحاق اللاعبين بتربص المنتخب الوطني، خاصة الذين ينشطون في أوروبا، سيكون يوم 21 مارس القادم.