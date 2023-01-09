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إيتو يعلّق على فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني

عمر سلامي
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إيتو يعلّق على فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني
أرشيف
رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو

أعرب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو عن أسفه في ظل استمرار عمليات تزوير أعمار الفئات السنية للمنتخبات الشبانية.

وعلّق إيتو على فضيحة تزوير أعمار اللاعبين بالقول في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لن نسمح للكاميرون بالسقوط، نحن بحاجة إلى وضع حد للتلاعب بأعمار اللاعبين”.

وأضاف: ” هذا الأمر هو الذي دمّر سمعة كرة القدم الكاميرونية تاريخيا”.

وخضع لاعبو منتخب الكاميرون لأقل من 17 عاما لاختبارات السن، التي فشل 21 لاعبا فيها، ليتم استدعاء 11 لاعبا آخرين لتعزيز المنتخب والدخول في معسكر إعدادي، لكن اللاعبين جميعهم فشلوا في الاختيار واستبعدوا.

اتساع فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني

واتسعت فضيحة تزوير أعمار لاعبي المنتخب الكاميروني لأقل من 17 سنة، بعد أن ارتفع عدد المستبعدين ليصل إلى 32 لاعبا.

وأثبتت فحوص الرنين المغناطيسي أن 11 لاعبا إضافيا زوروا أعمارهم، وأن سنهم الحقيقي يفوق 17 سنة.

وكان الإتحاد الكاميروني قد استبعد 21 لاعبا من المنتخب، قبل أسبوع من الآن، بعدما تبين أن سنهم أكبر مما هو مصرح به في الوثائق.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بعد استبعاد 21 لاعبا استدعى مدرب منتخب الكاميرون لأقل من 17 عاما 11 لاعبا آخرين للدخول في معسكر إعدادي، قبل أن يتفاجأ بفشل جميع اللاعبين في الاختيار ويتم استبعادهم.

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو قد فرض على جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخب الشباب اختبارا خاصا للعمر، إلا أن نتائج الاختبار كانت صادمة.

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