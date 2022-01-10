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رياضة

إيتو يلتقي عمارة ويعتذر عن حادثة الصحفيين

سليم.ع
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إيتو يلتقي عمارة ويعتذر عن حادثة الصحفيين
ح.م
رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو

التقى رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو، برئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، واعتذر على حادثة الاعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين بالكاميرون.

وجاء اعتذار إيتو لرئيس “الفاف”، بعد تعرض ثلاثة صحفيين جزائريين أمسية الأحد للاعتداء بالأسلحة البيضاء، وسرقة أغراضهم، وهو الأمر الذي دفع السلطات الأمنية الكامرونية لفتح تحقيق حول الحادث.

وعبّر إيتو لرئيس الفاف شرف الدين عمارة، عن امتنانه الكبير للدعم الجزائري اللامحدود من أجل تنظيم البطولة في الكاميرون.

كما أشاد رئيس الإتحاد الكاميروني بالعلاقة الجيدة التي تجمع الإتحادين الكاميروني والجزائري، معربا عن تطلعاته من أجل تعاون أكبر مستقبلا.

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