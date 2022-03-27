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رياضة

إيتو يُغرد بعد الهزيمة أمام الجزائر: عمل اليوم يصنع انتصارات الغد!

الشروق أونلاين
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إيتو يُغرد بعد الهزيمة أمام الجزائر: عمل اليوم يصنع انتصارات الغد!
أرشيف
إيتو صامويل

ساعات قليلة بعد أن مُني منتخب الكاميرون بالهزيمة في عقر دياره أمام الجزائر. عبّر رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم إيتو صامويل ضمنيا في تغريدة على تويتر. عن تمسّكه بالأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الخضر في مقابلة العودة بالبليدة.

وقال إيتو صامويل في تغريدته ظهر السبت:”عمل اليوم يصنع انتصارات الغد”. وتابع:”استمروا في المضيّ قدما”.

وتفوّق رفاق محرز على الكاميرونيين مساء الجمعة، على ملعب جابوما في دوالا. بنتيجة 1-0، في مباراة الذهاب لحساب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات مونديال قطر 2022.

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