إيتو يُلهب “فاصلة “المونديال” بخطاب ناري

طالب بالفوز على "الخضر" لتعويض الإقصاء في "الكان"

وجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، خطابا ناريا للاعبي المنتخب الكاميروني بعد الإقصاء في الدور نصف النهائي من كأس إفريقيا على يد المنتخب المصري بركلات الترجيح (3/1)، قال فيه إنه يستوجب تعويض هذه الخيبة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، على حساب المنتخب الجزائري في مارس القادم.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكاميروني في مباراة السد من الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى “مونديال” قطر، بمبدأ الذهاب والإياب، حيث سيجرى اللقاء الأول يوم 23 مارس القادم بملعب “أولمبي” بالعاصمة ياوندي، في حين ستلعب مباراة العودة يوم 29 من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ألهب النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، صامويل إيتو، مقابلة منتخب بلاده أمام “الخضر” في تصفيات “المونديال” مبكرا، بعد ظهوره عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد الكاميروني، وتم تداوله على نطاق واسع على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وهو يحاول رفع معنويات لاعبي منتخب بلاده، بغرف حفظ الملابس مباشرة بعد نهاية مباراة مصر، مشددا على أن السبيل الوحيد والأمثل لنسيان ما حدث أمام مصر، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022” على حساب المنتخب الجزائري.

وقال إيتو في خطابه: “رحلتنا كانت رائعة خلال “الكان” الإقصاء مخيب للآمال بالطبع، لكن مستواكم كان جيدا وهذه الرحلة ستنتهي بنا في قطر”، في إشارة منه إلى ضرورة الفوز على المنتخب الجزائري.

وتابع: “بكل تأكيد ستتعرضون للنقد بعد فشلنا في التتويج باللقب القاري، لكن لا يجب علينا أن ننسى موعدنا الحاسم في مارس المقبل، الذي سيفتح لنا باب المشاركة في كأس العالم. أنا مقتنع وواثق من هذا الأمر”.

وفضلا عن ذلك، نشر إيتو تغريدة عبر حسابه الرسمي قال فيها: “هنيئا لمنتخب الأسود التي لا تقهر على الأداء الرائع في “الكان”.. صحيح لم نتمكن من الوصول إلى النهائي، لكننا أظهرنا كفريق للعالم ما نستطيع نحن أبناء الكاميرون فعله، الخروج ليس نهاية المطاف”.

ويحاول إيتو من وراء هذه الرسائل والخطابات الرفع من معنويات لاعبي منتخب بلاده، ليكونوا على أتم الجاهزية لاسيما من الناحية النفسية لمواجهة المنتخب الوطني في مارس القادم، وهو الموعد الهام بالنسبة للمنتخبين، كونه المحطة الأخيرة لبلوغ “المونديال” العربي قطر 2022.

الكاميرونيون تحت الصدمة والإقصاء سلاح ذو حدين

وشكل إقصاء المنتخب الكاميروني أمام منتخب مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا صدمة كبيرة لعشاق “الأسود” الذين كانوا يمنون النفس برؤية منتخب بلادهم يتوج للمرة الخامسة في التاريخ بكأس إفريقيا لاسيما وأن كل الظروف كانت مواتية بالنسبة لهم، على اعتبار أن الدورة أقيمت في معقلهم الكاميرون.

وسيكون هذا الإقصاء بمثابة سلاح ذي حدين بالنسبة للمنتخب الكاميروني، عشية مواجهة المنتخب الجزائري، فمن شأنه أن يكون حافزا لرفقاء الهداف فينسينت أبوبكر، لتعويض الإخفاق في “الكان” بالظفر بتأشيرة التأهل إلى “المونديال”، أو العكس فهو قادر على كسر ديناميكية الانتصارات وتسرب الشك لنفوس اللاعبين، خاصة وأن مباراة مصر جرت بملعب أولمبي بالعاصمة ياوندي المرشح لاحتضان موقعة “الخضر”.

وفي كلا الحالتين فإن المنتخب الوطني ملزم بالظهور بوجه جيد أمام الكاميرون وعدم تكرارا أخطاء “الكان” وإلا فإنه هو الآخر سيضيع هدفه الأول المتمثل في التأهل إلى “المونديال” القطري، أمام شبحه الأسود المنتخب الكاميروني الذي لم يسبق لـ”الخضر” الفوز عليه في مباراة رسمية.

قائد “الأسود” يفتح النار على زملائه

من جانبه، ألقى قائد المنتخب الكاميروني، فينسينت أبوبكر، باللوم على زملائه، بعد الخسارة أمام مصر، مشيرا إلى أن اللعب الفردي بدلا من اللعب الجماعي كان سبب تراجع أداء منتخب الكاميرون في لقاء مصر.

وقال في هذا السياق: “إنها خيبة أمل كبيرة.. الكاميرون تنظم كأس الأمم الإفريقية وتخرج من الدور نصف النهائي. أراد الجميع أن يفعلوا ما يريدون، وها هي النتيجة اليوم. عندما نلعب بشكل جماعي، فإننا نقوم بأشياء جيدة”. وأضاف: “لقد لعبنا أمام مصر بأنانية ودفعنا الثمن غاليا”.