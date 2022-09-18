إيجاد بديل عن صندوق “فيداتيك” وتحديد آجال لتنفيذ قرارات الوزارة

19 سينمائيا في رسالة مفتوحة للوزيرة مولوجي

وجّه مجموعة من السينمائيين رسالة إلى وزيرة الثقافة صورية مولوجي تضمنت جملة من المطالب من ضمنها وضعية الأفلام التي صادقت عليها لجنة الفداتيك ولم تستكمل بعد إجراءات الحصول على بقية أشطر التمويل وكذا مستقبل دعم الأعمال السينمائية بعد إغلاق صندوق الفداتيك باعتباره الآلية العمومية الوحيدة لتمويل الأعمال وبعد تأخر الإجراءات التعويضية والتي سبق وأعلنت عليها الوزارة.

وجاء في بيان تجمع المخرجين الجزائريين والذي -تلقت الشروق نسخة منه- وحمل توقيع 19 مخرجا “نحن، مخرجون جزائريون، كنا قد نشرنا رسالة مفتوحة يوم 2 جوان 2022، محذرين من أن السينما الجزائرية أصبحت تحت خطر مباشر بعد الإلغاء المفاجئ للصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية “فداتيك”.

وحيث أننا كنا قد طلبنا مقابلتكم، فقد أكدت لنا مصالحكم حينها أنه سيتم ترتيب موعد اللقاء بشكل سريع. للأسف، وبعد ثلاثة أشهر، ورغم العديد من رسائل التذكير من قبلنا، لم نوفق في مقابلتكم بعد!”

كما طالب تجمع المخرجين في الرسالة الموجهة إلى مولوجي أن يكونوا “جزءًا من العملية الجماعية التي تحدد معالم السياسة العمومية تجاه السينما، فهل يمكن أن يُكتَب مستقبل السينما الجزائرية بدون سينمائييها؟”.

وذكرت الرسالة الموجهة إلى وزيرة القطاع بجملة من الالتزامات التي سبق وأعلنت عنها من ضمنها “إطلاق صندوق” عمومي لتعويض صندوق “فداتيك”، إعادة تنصيب لجنة القراءة الأخيرة عن طريق تمديد عهدتها، فتح الباب لإيداع مشاريع جديدة، ودفع الأقساط الأخيرة من الدعم للأفلام التي لم تتحصل عليها بعد.”.

وقال بيان تجمع المخرجين إن هذه “هذه التصريحات لم تجب عن أسئلتنا المفصلة التي تضمنتها رسالتنا المفتوحة الأولى، بل أنها تطرح المزيد من التساؤلات”. ومن ضمن التساؤلات التي قالت الرسالة إنها تنتظر الإجابة “متى تحديدا ستتم معالجة الأفلام التي بقيت عالقة بعد إلغاء صندوق “فداتيك”: تلك التي لازالت تنتظر الأقساط الأخيرة (فيلم “الأخيرة” لداميان أونوري وعديلة بن ديمراد، على سبيل المثال لا الحصر) أو تلك التي حازت على موافقة لجنة القراءة في مارس 2020 دون أن تتم المصادقة على قرار اللجنة بعد (مثل “صبعيات العسل” لكمير عينوز،)- متى تحديدا ستنعقد لجنة القراءة المقبلة لدراسة مشاريع الأفلام المودعة سنة 2021، والتي لازالت عالقة تنتظر الرد بسبب إلغاء “فداتيك” (“رقية” ليانيس كوسيم، “بوبيا” لياسين بوعزيز، “داكتيلو” لأسامة الراعي”، على سبيل المثال لا الحصر) ؟ – إلى أي تاريخ ستمدد عهدة لجنة القراءة؟ – متى في الواقع سيتم إنشاء صندوق دعم جديد لتعويض صندوق “فداتيك”؟ – كم ستكون ميزانيته؟”

وأكدت رسالة تجمع المخرجين أنه ومن دون إجابة ملموسة عن هذه الأسئلة “فإن السينما عندنا لن تستطيع النهوض”.

وطرحت رسالة السينمائيين جملة من التجاوزات التي حققها السينمائيون الجزائريون مؤخرا وأوضح البيان أنه “لازال مخرجونا يكافحون من أجل مواصلة تشريف وطننا وشعبنا… إن السينما الجزائرية تكافح من أجل أن تبقى حرة وقوية، كما كانت دائما خلال العقود السابقة”.

وختم بيان السينمائيين بتوجيه نداء لوزيرة الثقافة صورية مولوجي بضرورة الإسراع في إيجاد صندوق بديل “للفداتيك” بعد ثماية أشهر من إلغائه وكذا تحديد آجال زمنية ومسؤولين عن تنفيذ الإجراءات المعلن عنها، وهذا حتى لا يكون “مستقبل السينما الجزائرية لن يكون سوى شاشة سوداء مظلمة!” يقول البيان ذاته.

وقد تضمنت الرسالة توقيع 18 اسما في الإخراج من بينهم مريم عينوز، ياسمين شويخ، يحي مزاحم محمد بن عبد الله، ياسين بوعزيز فيصل حموم، يانيس كوسيم، أسامة الراعي، أسامة الراعي إلياس سالم أمين سيدي بومدين لينا سوالم.