إيداع التلميذ المتهم الحبس المؤقت بجناح الأحداث

حادث الاعتداء على أستاذة اللغة العربية بباتنة

صدر السبت أمر إيداع المتهم في وقائع الاعتداء على أستاذة اللغة العربية رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث حسب بيان صحفي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس التابعة لمجلس قضاء باتنة.

وجاء في البيان أنه “في إطار إطلاع الرأي العام بالقضايا التي تثير اهتمامه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس بتاريخ 11-01-2023 المتعلق بوقائع الاعتداء على أستاذة اللغة العربية المسماة (ب.ش. ر) من طرف الحدث المسمى (ع.هـ) تلميذ متمدرس بالسنة الرابعة متوسط عن طريق الطعن بخنجر من الخلف، تم اليوم السبت 14 جانفي 2023 استمرارا للإجراءات تقديم الأطراف أمامنا تنفيذا لتعليماتنا”.

وبعد الدراسة القانونية لملف الإجراءات، يضيف بيان محكمة نقاوس، “تم تحرير طلب افتتاحي إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لمحكمة نقاوس عن جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 261.257.256.255.254.30 من قانون العقوبات وذلك بعد الاطلاع على المواد 69.64.62.61.59 من القانون المتعلق بحماية الطفل مع التماس إصدار أمر إيداع المتهم الحبس المؤقت بجناح الأحداث وضبط محجوزات الملف”.

وأبرزت ذات الوثيقة أنه “بعد اتصال قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لمحكمة نقاوس بملف الإجراءات وسماع المتهم والشهود عن الوقائع والدراسة القانونية لملف الإجراءات من طرفه، أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث”.

وعليه، استنادا للبيان، فإن “التحقيق القضائي لا يزال مستمرا في الوقائع للكشف عن جميع ملابسات القضية”.

جدير بالذكر أن أستاذة اللغة العربية (ب.ش.ر) بمتوسطة ببلدية تاكسلانت (باتنة) كانت قد تعرضت الأربعاء المنصرم لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف تلميذ بالسنة الرابعة بذات المؤسسة.