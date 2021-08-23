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إيداع الدركي المنشق الحبس المؤقت بسجن الحراش
الجزائر

إيداع الدركي المنشق الحبس المؤقت بسجن الحراش

نوارة باشوش
  • 9297
  • 5
إيداع الدركي المنشق الحبس المؤقت بسجن الحراش

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد، الاثنين، بإيداع الدركي المنشق محمد عبد الله الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ووجهت للدركي المنشق تهم ثقيلة تتمثل في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

كما وجهت له جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

مثول الدركي المنشق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 

وكان الدركي المنشق محمد عبد الله قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة من يوم الاثنين حيث تم إحضاره من طرق  عناصر  الشرطة التابعين لأمن ولاية الجزائر.

الدركي البالغ من العمر 33 عاما وهو رقيب أول سابق في قيادة الدرك الوطني انشق عن المؤسسة النظامية ولجأ نحو أوروبا، تم تسليمه أمس من طرف السلطات الإسبانية ، وفقا للاتفاقيات القضائية بين البلدين المتعلقة بتسليم المبحوثين ، وهذا بعد أن  وأصدرت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بتاريخ 21 من مارس 2021، مذكرة توقيف دولية بحق الدركي المنشق رفقة 3 أشخاص آخرين، بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”، وفق ما نشرته وقتها وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى السلك النظامي إلا أنه غادر القيادة منذ 3 سنوات حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني، وطلب اللجوء السياسي في إسبانيا.

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التعليقات
5
  • جزائري

    رجل ابن رجل خليفة علي لابوانت في وجه الفساد

    3
  • نونو

    من أحرار الجزاءري اللهم فرج عليه و على كل مظلوم اللهم انه مظلوم و انت تعلم ففرجها يعلام الغيوب

    5
  • Ahmed

    قالهم كان جيتو دولة جيبوني. هاهوما جبوك. كرهته يوم قال تقطوع با و ما و منوليش. من ليس له خير في والديه فلا خير فيه

    -2
  • مراد مليانة

    اللهم إنك تعلم سبحانك أنه مظلوم , اللهم اجعل له من عندك فرجا و مخرجا برحمتك يا ناصر المُستضعفين .

    23
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    مثول الخائن أمام المحكمة....والله أريد أن أسأله سؤال واحد فقط👈 أخذت معك فيديوهات أثناء انتمائك إلى اسراب الطيران في للدرك الوطني...ألا يعتبر هذا الفعل بخائن للوطن و الأمانة و إلى من سلمت هذه الصور و الفيديوهات...ياااااا 😡؟

    -25

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