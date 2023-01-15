إيداع الشرطي المتسبب في وفاة قاصر بالكاليتوس الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، أمر إيداع ضد عون الشرطة المتسبب في حادثة إطلاق النار على قاصر بناحية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي الصادر عن نيابتنا بتاريخ 2023/01/10، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الرأي العام أنه قد تم بتاريخ يوم 2023/01/14 تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش، عون الشرطة المتسبب في حادثة إطلاق النار على القاصر بناحية الكاليتوس”.

وأضاف ذات المصدر أنه “قد تم إتباع إجراءات المتابعة الجزائية ضد عون الشرطة عن طريق إجراءات التحقيق القضائي وأن السيد قاضي التحقيق بعد سماعه، أصدر أمر إيداع ضده.

وفي 10 جانفي، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بفتح تحقيق ابتدائي في قضية وفاة قاصر إثر إصابته بعيار تحذيري ببراقي، وذلك لكشف ظروف وملابسات الواقعة، مع توقيف عون الشرطة المتسبب في الحادثة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الجهة القضائية.

وجاء في البيان أنه “عملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 2023/01/10 زوالا, وفي إطار عمليتي تفتيش قانونيتين لمسكنين بناحية الكاليتوس بخصوص تحقيق مفتوح من طرف الضبطية القضائية لأمن دائرة براقي في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية، والتي كانت نتائجها إيجابية بحجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف المتورطين”.

وأضاف: “تخللت هذه العملية محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة عمل الضبطية القضائية بعين المكان بغرض تخليص الموقوفين بالقوة, مما تسبب في إحداث فوضى وفي إطلاق أحد عناصر الشرطة طلقة نارية تحذيرية أصابت شخص قاصر (حوالي 16 سنة) أدت إلى وفاته بعد نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى”.

وأوضح المصدر أن “وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش انتقل إلى المستشفى وعاين الجثة بحضور الطبيب الشرعي وأمر بتشريحها وبفتح تحقيق ابتدائي فورا في القضية لكشف ظروف وملابسات الواقعة مع توقيف عون الشرطة المتسبب في الحادثة والتحقيق جاري في القضية”.

مديرية الأمن: توقيف الشرطي وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء في بيان، عن وفاة شاب قاصر متأثرا بإصابته بطلقة تحذيرية، من سلاح شرطي تابع لأمن دائرة براقي بالعاصمة.

وقالت مديرية الأمن في بيانها، إن الحادث وقع عند إطلاق أحد عناصر الشرطة لعيار تحذيري. عقب “محاولة بعض الشباب عرقلة عملية تفتيش”، استهدفت مسكن شخص متّهم بحيازة المخدرات.

“ونُقل القاصر المصاب على جناح السرعة إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أين وافته المنية منتصف نهار الثلاثاء”، يضيف البيان.

وعلى إثر هذا الحادث، تمّ “توقيف الشرطي تحت النظر، وإخضاع السلاح الناري للخبرة الباليستية، مع فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش”.

كمّا قدمت مديرية الأمن “تعازيها لعائلة الضحية. على أن يتمّ إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيق والاجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.

البيان الكامل للمديرية العامة للأمن الوطني: