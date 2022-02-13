إيداع الموقوفين في قضية غلق الطريق السيار الحبس المؤقت  

قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، إنه تم إيداع الموقوفين في قضية غلق الطريق السيار خلال موكب زفاف الحبس المؤقت وتأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق.

وأوضح النائب العام خلال ندوة صحفية، الأحد، أنه تم توجيه تهمة تعريض حياة الغير للخطر لـ 11 شخصا موقوفا بعد تسببهم في غلق الطريق السريع خلال موكب زفاف والنزول من سيارتهم والاحتفال رقصا وسط الطريق مما أدى لاختناق مروري معتبر.

وأضاف النائب العام أن المحققين وبعد رواج صور الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عبر مراجعة الصور والفيديوهات وكاميرات المراقبة تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وأشار المتحدث إلى أنه تم توقيف 11 متهم موقوف ولا يزال اثنان في حالة فرار، مضيفا أنه تم مصادرة 7 سيارات و6 درجات نارية ووضعها في المحشر

كما كشف النائب العام أنه وبعد ملاحظة عدة تصرفات من هذا النوع على مستوى الطرقات وتقرر التعامل بصرامة تامة ضد هذه التصرفات وستعكف وزارة العدل وبمعية الشركاء على رسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة.

توقيف 11 شخصا أغلقوا الطريق السريع بالجزائر العاصمة خلال موكب زفاف

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد كشفت عن توقيف 11 شخصا تسببوا في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا اتجاه زرالدة خلال موكب زفاف.

وأشارت مصالح الدرك في بيان لها أنه بتاريخ 04 فيفري 2022، في حدود الساعة الخامسة مساء، على مستوى الطريق السريع الغربي الرابط بين بن عكنون وزرالدة، قام بعض مستعملي الطريق باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية أثناء موكب زفاف، بالغلق الكلي للطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا.

وأضاف البيان أن ذلك تسبب في ازدحام خانق لحركة المرور وشلل تام لها، كما قام هؤلاء السواق بمناورات خطيرة أثناء السياقة، إضافة إلى التوقف العشوائي والنزول من مركباتهم وسط الطريق وأخذ صور وفيديوهات متسببين في عرقلة حركة المرور وإعاقتها، غير مبالين بمستعملي الطريق والأخطار التي قد تنجر عن مثل هذه التصرفات.

وأوضح البيان أنه أمام هذه الأفعال المرتكبة، المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 408 من قانون العقوبات، تم إخطار الجهات القضائية المختصة وفتحت وحدات الدرك الوطني تحقيقا في القضية، وبعد استغلال المعلومات والأدلة المتوفرة لديها، تم توقيف 11 شخصا متسببا في غلق الطريق وحجز 07 مركبات و08 دراجات نارية، حيث تم هذا اليوم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.