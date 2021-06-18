إيداع الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة الحبس

أودع قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الحبس المؤقت بسجن القليعة للإشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ” الشروق” فإن الطاهر خاوة كان لديه علاقة وطيدة مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح وكذا رجل الأعمال الذي تم إيداع من طرف قاضي التحقيق نفس الغرفة ” الثانية” للقطب الإقتصادي والمالي الحبس المؤقت عبد المالك صحراوي وعلى هذا الأساس هو متابع في قضية الحال.

وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت في 11 جانفي 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة.