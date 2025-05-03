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الجزائر
على خلفية تصريحاته التي تعتبر "مساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة"

إيداع بلغيث محمد الأمين الحبس المؤقت

الشروق أونلاين
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إيداع بلغيث محمد الأمين الحبس المؤقت
ح. م
محكمة الدار البيضاء

أعلنت محكمة الدار البيضاء في بيان لها اليوم السبت، 3 ماي، أن نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف بلغيث محمد الأمين على خلفية تصريحاته في قناة تلفزيونية أجنبية.

وقالت المحكمة إنه “بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى “سكاي نيوز عربية” والمدعو “بلغيث محمد الأمين” الذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي.”

المحكمة أشارت أنه “باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة.”

وأضافت أن نيابة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه، و”بتاريخ اليوم تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال.”

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وفقا لما أفادت به المحكمة.

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