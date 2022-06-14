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الجزائر
بعد محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا بأجهزة بلوتوث

إيداع ثلاثة مترشحين بينهم تلميذة الحبس مع عقوبة سنة حبسا بباتنة

الطاهر حليسي
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إيداع ثلاثة مترشحين بينهم تلميذة الحبس مع عقوبة سنة حبسا بباتنة
أرشيف

سجلت، الثلاثاء، أول حالة غش في امتحان شهادة البكالوريا بباتنة، بعدما ضبط أعوان الحراسة، تلميذة، في مركز امتحان بدائرة المعذر الواقعة على بعد 26 كلم شمال شرق باتنة.
وضبطت التلميذة البالغة من العمر 17 سنة، وهي تحوز جهاز بلوتوث حساس، ما اعتبر قرينة مادية عن تهمة الشروع في الغش، ليتم بموجب ذلك اخراجها من القسم من طرف الحراس قبل الشروع في إعداد محضر إداري وآخر جزائي، يقضي أولا بالشطب من مسابقة البكالوريا لفترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، في انتظار الشق الجزائي عقب نقل التلميذة وتحويلها على محكمة سريانة ذات الاختصاص الإقليمي للبت في العقوبة الجزائية، حيث عوقبت بسنة نافذة مع الإيداع. وسجلت أيضا حالتان أخريان بباتنة تم بموجهما توقيف تلميذين أحدهما نظامي والآخر حر، وقد سلطت عليهما عقوبة سنة حبسا مع الإيداع. من جهة أخرى علم أن تلميذين آخرين ضبطا في حالة غش بنقاوس وبريكة وسيتم معالجة ملفيهما لاحقا.

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