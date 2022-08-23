إيداع ثلاثة مشتبهين في إضرام النيران بالطارف الحبس

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف ثلاثة متهمين بإضرام النار بالمكان المسمى كدية لعسل، والتي امتدت إلى غابة القرقور وقرية عين خيار، وصولا إلى حديقــــة البرابطية وقرية المالحة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ل ص)، رفقة كل من (ل ف) و(ب ح) اللذين لم يبلغا عن الجريمة.

وأفاد بيان للنيابة العمومية لدى محكمة الطارف، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الطارف وفتح تحقيق قضائي ضدهم عن جرم جناية وضع النار عمدا في غابات ومبان ومساكن والحرق العمدي المؤدي إلى وفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396، 396 مكرر، و399 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (ل ص) وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (ل ف) و(ب ح).

وبحسب المصدر، “تم إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت، بعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف”.

وبحس البيان، تم “تقديم المدعو (م ل) المشتبـــه فيه في إضرام النار في نفس اليوم بالمكان المسمى السماتي ومتابعته بجناية وضع النار عمدا في غابات ومبان ومساكن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396،396 مكرر، من قانون العقوبات وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف”.