إيداع خمس متهمين الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سفيزف التابعة لمجلس قضاء بلعباس، بايداع خمسة متهمين الحبس المؤقت، فيما أخضع مُتهمين اثنين لاجراءات الرقابة القضائية في قضية مقتل ثلاثة أشخاص يعملون لدى شركة “يسير“.

ووفق ما صرح به وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف، فقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض ضد المتهم الثامن “ب.ز” الذي هو في حالة فرار.

وأكد وكيل الجمهورية على “إحالة الأطراف أمام قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، عن جناية تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد لجناية، جناية القتل العمد من سبق الاصرار والترصد، وجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والليل واستحضار مركبة، وجناية اخفاء اشياء مسروقة متحصل عنها من جناية، مع التماس أمر ايداع ضد جميع المتهمين واصدار امر القبض ضد المتهم الثامن “ب.ز” الذي هو في حالة فرار.

وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف، أن التحقيق القضائي في مقتل المواطنين الثلاثة لايزال جاريا.