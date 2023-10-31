إيداع رئيس ناد تونسي آخر السجن بسبب شبهات غسيل الأموال

بعد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء

أصدر، الثلاثاء، القضاء التونسي، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس فريق هلال الشابة التونسي توفيق المكشر من أجل تهم تتعلق بشبهات غسيل الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة المالية. وكانت النيابة العمومية قد سمحت لمساعدي الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية التابعة للحرس الوطني بالعوينة بالتحفظ على توفيق المكشر لمدة 48 ساعة، قبل أن تأذن لاحقًا بتمديد المدة خمسة أيام إضافية في ضوء قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.وبعد انتهاء مدة التحفظ على المكشر، أحيل اليوم الإثنين إلى النيابة العمومية التي فتحت تحقيقًا قضائيًّا ضده، حيث قرر قاضي التحقيق المختص بالقضية إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه على ذمة القضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة في تونس قدأعلنت الخميس الماضي أن القضاء أوقف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء للتحقيق معه في قضية فساد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، شكري حمدة، في تصريحات إعلامية، إن قرار التوقيف جاء إثر “شكوى قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الاتحاد التونسي ومدير فني”. كما أكد المتحدث أن القضية “تتعلق بالفساد المالي داخل الجامعة”. ولم يتسن الحصول على رد من محامي الجريء.

وانتخب الجريء رئيسا للاتحاد التونسي للكرة في 2012. وفي السنوات الأخيرة، تواترت الاتهامات في حقه متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال من قبل الأوساط الإعلامية الرياضية، لكنه دائما ما ينفيها ويقدم حججه في ذلك. كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن خلافات متواصلة بينه وبين وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، بخصوص القرارات التي يتخذها.ونشب منذ 2020 خلاف حاد بين الجريء ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر بعد أن نشر الأخير تدوينة على موقع “فيسبوك” يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق إداري.