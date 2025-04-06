إيداع رجل الأعمال رضا كونيناف السجن في ملف فساد جديد

عن تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية

فتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ملف فساد جديدا لرجل الأعمال رضا كونيناف المسجون، يتعلق بتبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.

وفي التفاصيل، فقد أودع قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، الحبس المؤقت، رجل الأعمال رضا كونيناف في هذا الملف، والذي تعود وقائعه إلى سنة 2019، حينما قام المتهم رضا بشراء عدد كبير من الشجيرات النادرة تتواجد فقط بالمنطقة الاستوائية من صاحب مستثمرة واقعة بزرالدة غرب العاصمة استفاد منها في إطار الامتياز الفلاحي.

ويتابع رجل الأعمال رضا كونيناف في ملف الحال رفقة 3 متهمين، بينهم صاحب المستثمرة الفار من العدالة، أمام الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.

وبالمقابل، فقد توبع رضا كونيناف وإخوته نوة طارق وعبد القادر، أمام محكمة بئر مراد رايس عن وقائع التهرب الضريبي، أين سلطت عليهم عقوبة عامين حبسا نافذا، وهي حاليا مجدولة بمجلس قضاء الجزائر بعد استئناف النيابة والمتهمين في الأحكام الصادرة من طرف قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس.

وقد أصدر القضاء أحكاما نهائية في حق رضا كونيناف وإخوته، بعد أن رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به مضمونا وشكلا، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في حقهم نهائية، حيث أدان مجلس قضاء الجزائر، رضا كونيناف بـ16 سنة سجنا نافذا، وشقيقه طارق بـ15 سنة سجنا نافذا، وشقيقه كريم 12 سنة سجنا نافذا، وأصدرت حكما بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق شقيقتهم نور الموجودة في حالة فرار في الخارج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها.

كما تضمن الحكم القضائي الصادر عن ذات الجهة القضائية أحكاما بمصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية والممتلكات والمؤسسات والشركات التي تعود للمحكوم عليهم في الداخل والخارج، وكذا مصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة المملوكة للإخوة كونيناف وشركاتهم، وتعويضات لصالح الخزينة العمومية.