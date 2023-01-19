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إيداع شريف ملال رئيس شبيبة القبائل السابق الحبس المؤقت
الجزائر

إيداع شريف ملال رئيس شبيبة القبائل السابق الحبس المؤقت

نوارة باشوش
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إيداع شريف ملال رئيس شبيبة القبائل السابق الحبس المؤقت
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المتهم الشريف ملال

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، الحبس المؤقت، لمتابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.

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