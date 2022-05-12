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إيداع عبد المجيد سيدي السعيد سجن الحراش
الجزائر

إيداع عبد المجيد سيدي السعيد سجن الحراش

نوارة باشوش
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إيداع عبد المجيد سيدي السعيد سجن الحراش
ح.م
عبد المجيد سيدي السعيد الأمين السابق للاتحاد العام للعمال

أمر قاضي التحقيق بسيدي امحمد مساء الخميس بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد سماعه في قضية فساد فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع نجليه. 

ومثل، الخميس، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رفقة نجليه، حيث وجه لهم استدعاء مباشر  للاستماع إليهم في قضية فساد.

وحسب المعلومات الحصرية التي تحوز عليها ” الشروق”، فإن الأمين العام السابق للمركزية النقابية  للعمال عبد المجيد سيدي السعيد، مثل  رفقة نجليه ” حنفي وجميل” والمدعو ” س .محمد” و” ح. في حدود الساعة 11.25 دقيقة ، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، إلا أن توجيه الإتهام من عدمه للمعنيين سيكون بعد الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لذات الجهة القضائية.

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