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إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت
الجزائر

إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت

نوارة باشوش
  • 16364
  • 11
إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت

تم الخميس، إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه.

وأبلغ وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك بعد مثوله أمامه بالإجراءات القانونية والتهم الموجه له، وتم تحويله على قاضي التحقيق،  على أن يتم توجيه التهم له.

من جهته قاضي التحقيق أكد أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن العسكري.

ولد قدور يمثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.

وتم احضار الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور  من طرف عناصر الأمن العسكري للمثول أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.

وسيتم استجواب ولد قدور من طرق قاضي التحقيق الغرفة الخامسة الذي سيقوم بإصدار قرار ايداع المدير العام السابق لسوناطراك الحبس المؤقت بدلا من عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي المكلف بملف ولد قدور، المتواجد حاليا في عطلة.

وكان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك الفار من العدالة وصل الأربعاء 4 أوت الجاري بعد أن سلمته الامارات للجزائر.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي، الأربعاء، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فان سلطات الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد التلفزيون العمومي، انه سيقوم ببث صورا خاصة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك خلال وصوله إلى الجزائر.

وجاء تسليم ولد قدور من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صدارة في حقه من العدالة الجزائرية.

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التعليقات
11
  • الهادي

    (( يعجز من يشاء و يذل من يشاء )) لعقوبة لبوشوارب و شكيب خليل

    18
  • جزائري حر

    لماذا لم تأتوا بسيده شكيب خليل؟

    16
  • Bela

    عندما نزعوا عنه الكمامة يحضرني قوله تعالى.... لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

    21
  • Bela

    يجب أن يقضي الليلة الأولى في عنتر ، ويستقبل هناك إستقبال رائع، ونقطة تحسب لرئيس تبون و جهازنا الأمني،Bravo ونحن ننتظر في وصول البقية

    12
  • محفوظ

    أخشى أن تكون مسرحية من مسرحيات العصابة التي أحكمت صيطرتها على البلد أكثر من ذي قبل، لا أعتقد أن أحدا من المفسدين التابعين للعصابة يقبع حاليا في السجن، قد يكونوا في جزيرة هاواي أو كليدونيا أو غيرها ....

    -10
  • إسماعيل الجزائري

    و الله عيب عليكم! ليس من حقكم إظهاره بهذا الشكل المهين.

    -6
  • عقبه

    شكيب خليل.......

    18
  • لحسن سطيف

    نقطة جد إيجابية في سجل الدبلوماسية الجزائرية ، ننتظر و نرجو أن تتبعها خطوات أخرى في جلب جميع الإطارات الهاربة من العدالة الجزائرية خارج التراب الوطني ، هنا و هناك .

    1
  • إبن الجزائر

    أهلا و سهلا توحشنا خيالك يا غالي ....انت غالي لأنك العلبة السوداء لكثير من الأمور...و من حقك الأخبار أن تكون مع أويحيا الوزير الأول أو سلال و لجماعة...كما نشكر الإمارات على هذه الخطوة و نخلفوهالكم إن شاء الله....بصح نستعرف بيهم باعوه باطل بدون ثمن 😀

    2
  • zombie

    اجلدوه لقد خان الامانة افرغ الخزينة و تطاول على اسياده.

    8
  • خليفة

    نعم يجب ملاحقة كل افراد العصابة الهاربين في الخارج و محاسبتهم ، و تغريمهم و مصادرة املاكهم التي اكتسبوها بالتزوير و السرقة.

    14

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