إيداع لاعب فرنسي الحبس بعد تسبّبه في “مقتل” مُنافس له من ألمانيا

الفئات الصّغرى لِنادي ماتز الفرنسي (من اليمين) في مباراة بِتاريخ سابق.

لقي لاعب ألماني شاب مصرعه، مُتأثّرا بِإصابة خطيرة على مُستوى الرّأس سبّبها له تشاجر مع مُنافس له من فرنسا.

وينتمي اللاعب “المقتول” إلى نادي “جي آف سي” برلين الألماني، وعمره 16 سنة. فيما ينشط مُنافسه في فريق ماتز الفرنسي.

وتشاجر اللاعبان خلال دورة دولية ودّية للفئات الصّغرى، احتضنتها مدينة فرانكفورت الألمانية، كما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء. التي أضافت أن اللاعب نُقل على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى، قبل أن يُفارق الحياة.

وأشار المصدر إلى أنه خلال التشاجر، وجّه اللاعب الفرنسي ضربات عنيفة لِمنافسه الألماني، ما بين الحنجرة والرّأس. وأضاف أن الشرطة الألمانية أودعت اللاعب الفرنسي الشاب الحبس، ريثما يُحال إلى القضاء المحلّي لاحقا. دون أن يكشف عن هُوِّيتَي اللاعبَين.