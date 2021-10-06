إيداع محافظ سابق للأفلان الحبس المؤقت

مثول بعجي شاهدا في واقعة اقتحام المقر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، مساء الثلاثاء، بإيداع القيادي وعضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني محمد يسعد محمد الذي كان يقود ما يسمى بـ “هيئة التنسيق” الحبس المؤقت على خلفية حادثة اقتحام مقر الآفلان.

ووجهت النيابة العامة لمحافظ الآفلان السابق في البليدة تهمة التزوير واستعمال المزور من خلال استخدام ختم بشعار هيئة تنسيق وإصدار بيانات باسم الحزب، فيما وضع بعض القياديين في الآفلان تحت إجراءات الرقابة القضائية بعد تقديم الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي شكوى ضدهم على خلفية واقعة اقتحام المقر المركزي للحزب العتيد بحيدرة يوم 9 سبتمبر الماضي.

من جهة أخرى، أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن مثول أمينه العام أبوالفضل بعجي أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، كان بصفته شاهدا وليس متهما في قضية اقتحام مقر الحزب يوم 9 سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان للحزب “بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولت خبرا كاذبا ولا أساس له من الصحة، حول مثول الأخ الأمين العام بعجي أبو الفضل أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة كمتهم”.

وأضاف المصدر “الحقيقة أن الأخ الأمين العام مثل كضحية للإستماع إلى أقواله في حادثة التعدي بالقوة على مقر الحزب بحيدرة واقتحام مكتبه يوم 09 سبتمبر 2021 والتي على إثرها قيد الأخ الأمين العام ثلاث شكاوى ضد المقتحمين، حيث تم الاستماع إلى أكثر من عشرين شخص اليوم، في انتظار باقي المتهمين”.