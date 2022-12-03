إيداع مخرب تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت ومديرية الثقافة تتأسس في القضية

"بومارطو" يعود إلى سطيف

تم إيداع الشاب الذي أقدم على تحطيم تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام المحكمة وهذا حسبما كشفت عنه مديرية الثقافة لولاية سطيف التي ستتأسس كطرف مدني في القضية.

وقال بيان لمديرية الثقافة لولاية سطيف إن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية سيتأسس أيضا في قضية التمثال. وهذا في انتظار أن ينتقل خبراء التراث لمعاينة الأضرار التي لحقت بالتمثال تمهيدا لإعادة ترميمه وفق المعايير التقنية والعلمية المطلوبة.

وكان فيديو قد انتشر، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب قام بتحطيم التمثال قبل تدخل عدد منن كانوا يف عين المكان لمنعه من مواصلة عملية التكسير التي طلت أجزاء من التمثال. باستعمال قضيب حديدي.

للإشارة، سبق وتعرض تمثال عين الفوارة بسطيف لعمليات تخريب مماثلة آخرها سنة 2018 قبل أن تتدخل وزارة الثقافة وتعيد ترميمه وكان قبلها التمثال أيضا قد تعرض لمحاولة تخريب في سنة 1997 وعملية مماثلة عام 2006.

ويعتبر تمثال “عين الفوارة” إحدى معالم مدينة سطيف شيد سنة 1898 من قبل النحات الفرنسي فرانسيس دو سانت فيدال وهو يتوسط المسجد العتيق والمعبد اليهودي والكنيسة، وسط ساحة الاستقلال بالمدينة.

وسبق وأثار التمثال النقاش بين من يدعو إلى نقله إلى المتاحف بدعوة الحفاظ على الأخلاق العامة لأنه صنم خادش للحياء وبين من يعتبره معلم ثقافي وتاريخي يؤرخ لتاريخ مدينة طيف كتحفة فنية تساهم في استقطاب السياح والزوار.