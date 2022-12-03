-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
"بومارطو" يعود إلى سطيف

إيداع مخرب تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت ومديرية الثقافة تتأسس في القضية

زهية منصر
  • 897
  • 0
إيداع مخرب تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت ومديرية الثقافة تتأسس في القضية
أرشيف

تم إيداع الشاب الذي أقدم على تحطيم تمثال عين الفوارة الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام المحكمة وهذا حسبما كشفت عنه مديرية الثقافة لولاية سطيف التي ستتأسس كطرف مدني في القضية.
وقال بيان لمديرية الثقافة لولاية سطيف إن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية سيتأسس أيضا في قضية التمثال. وهذا في انتظار أن ينتقل خبراء التراث لمعاينة الأضرار التي لحقت بالتمثال تمهيدا لإعادة ترميمه وفق المعايير التقنية والعلمية المطلوبة.
وكان فيديو قد انتشر، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب قام بتحطيم التمثال قبل تدخل عدد منن كانوا يف عين المكان لمنعه من مواصلة عملية التكسير التي طلت أجزاء من التمثال. باستعمال قضيب حديدي.
للإشارة، سبق وتعرض تمثال عين الفوارة بسطيف لعمليات تخريب مماثلة آخرها سنة 2018 قبل أن تتدخل وزارة الثقافة وتعيد ترميمه وكان قبلها التمثال أيضا قد تعرض لمحاولة تخريب في سنة 1997 وعملية مماثلة عام 2006.
ويعتبر تمثال “عين الفوارة” إحدى معالم مدينة سطيف شيد سنة 1898 من قبل النحات الفرنسي فرانسيس دو سانت فيدال وهو يتوسط المسجد العتيق والمعبد اليهودي والكنيسة، وسط ساحة الاستقلال بالمدينة.
وسبق وأثار التمثال النقاش بين من يدعو إلى نقله إلى المتاحف بدعوة الحفاظ على الأخلاق العامة لأنه صنم خادش للحياء وبين من يعتبره معلم ثقافي وتاريخي يؤرخ لتاريخ مدينة طيف كتحفة فنية تساهم في استقطاب السياح والزوار.

مقالات ذات صلة
منظومات إلكترونية بالإقامات للقضاء على مشكل الأمن

منظومات إلكترونية بالإقامات للقضاء على مشكل الأمن

مطالب برفع الغموض عن التفجيرات النووية في الجزائر

مطالب برفع الغموض عن التفجيرات النووية في الجزائر

بالفيديو.. تصريح للرئيس الأسبق اليامين زروال حول الراحل بتشين

بالفيديو.. تصريح للرئيس الأسبق اليامين زروال حول الراحل بتشين

هدر مبالغ خيالية على طرق ومشاريع بأقصى الجنوب 

هدر مبالغ خيالية على طرق ومشاريع بأقصى الجنوب 

نقابة “مجال” ترفض مسوّدة القانون الأساسي لمستخدمي التربية

نقابة “مجال” ترفض مسوّدة القانون الأساسي لمستخدمي التربية

البنوك أصبح بإمكانها اقتطاع أقساط القروض من الحسابات البريدية آليا

البنوك أصبح بإمكانها اقتطاع أقساط القروض من الحسابات البريدية آليا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد