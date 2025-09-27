إيداع مدير مركب محمد بوضياف الحبس رفقة 3 إطارات

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم السبت، إيداع مدير مركب محمد بوضياف الحبس، إلى جانب 3 من الإطارات.

ويتعلق الحكم بكل من: قادة ياسين المدير العام المكلف بتسيير المركب الأولمبي محمد بوضياف، بلمدني بلقاسم مساعد وحدة ملعب 5 جويلية، عطوش علي مدير التجهيزات والصيانة بالمركب، إلى جانب هرمز سفيان رئيس ورشة تقنية بملعب 05 جويلية، تيو عبد القادر مدير الإدارة والوسائل بالمركب، المتابعين في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية يوم 6 جوان المنصرم، والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.