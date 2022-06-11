إيداع مشرفتين على امتحانات “البيام” الحبس بالشلف

فيما أدين أحدهم بـ18 شهرا حبسا نافذا

أودع قاضي الجنح بمحكمة الشلف، نهاية الأسبوع، وفي اليوم الأخير من امتحانات شهادة التعليم المتوسط مشرفة تربوية تدعى “ج.م” والموظفة “ه. خ” الحبس المؤقت، مع تأجيل محاكمتهما إلى وقت لاحق بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات وتسريب مواضيع الأسئلة عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان صحفي صادر عن مجلس قضاء الشلف، فيما تمت إدانة موقوف آخر يدعى “ع.ع” بنفس التهمة بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وتغريمه بـ10ملايين سنتيم بعد تواصله مع تلميذة كانت بصدد الامتحان في اللغة الفرنسية بأحد مراكز الامتحان بمدينة الشلف. وكشف بيان النيابة الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الموقوفتين في القضية الأولى تعملان بأحد مراكز امتحان شهادة التعليم المتوسط ببلدية الشطية، وقامت إحداهن بإرسال صورة الأسئلة لمادة التربية الإسلامية إلى الأخرى قصد حل الموضوع لفائدة تلميذ وهو ابن شقيق إحدى المتهمتين بعد التحري والمتابعة، أين تم اكتشاف أمرهما من قبل رئاسة المركز، ليتم تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية من قبل الممثل القانوني لمديرية التربية، في حين أشار بيان النيابة إلى استعمال تقنية البلوتوث في قضية الغش الثانية من قبل المترشحة “ع. ا” في امتحان اللغة الفرنسية وبعد التحريات تبين أنها تتواصل مع “ع. ع” من خارج مركز الامتحان عبر هاتفه النقال، لينطق في حقه بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بعشرة ملايين سنتيم، بينما وجه قاضي الجنح استدعاء مباشرا لتلميذين وولييهما لحضور جلسة المحاكمة لاحقا.