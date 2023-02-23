إيداع مشروع تعديل القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم الخميس في بيان، عن إيداع مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

ويأتي مشروع تعديل القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية، حسب ما جاء في بيان الوزارة، تنفيذا “لما تم الاتفاق عليه مع الشريك الاجتماعي”.

وقد عكفت لجنة وزارية خاصة، على صياغة التعديلات اللازمة، للتكفّل بانشغالات منتسبي القطاع، ومعالجة الاختلالات المسجّلة، يضيف البيان.

وسبق للمديرية العامة للوظيفة العمومية أن أبدت موافقتها الصيف الماضي، على إدماج عدد من عمال جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، في قطاع الشؤون الدينية، بموجب ترخيص استثنائي.

وشمل هذا الترخيص حاملي الشهادات العاملين على مستوى الوزارة والمركز الثقافي الإسلامي، من الذين لا تتطابق مؤهلاتهم مع الشهادات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالأعوان المتعاقدين.