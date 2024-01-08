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الجزائر
حجز 20 حاوية بقيمة 6 ملايير في بومرداس والقضاء يقرر:

إيداع مضاربين بمادة “الأرز” الحبس المؤقت

نوارة باشوش
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إيداع مضاربين بمادة “الأرز” الحبس المؤقت
أرشيف

أمر قاضي التحقيق لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع المتهمين المتابعين في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الأرز بولاية بومرداس الحبس المؤقت.
وجاء في بيان صادر عن نفس الجهة القضائية، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) الرأي العام، أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، تم بتاريخ 30 ديسمبر 2023 ضبط شاحنة من طرف عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بلدية بودواو، محمّلة بكمية من مادة الأرز مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب، كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة بمقر الشركة”.
كما توصلت التحريات، يضيف البيان ذاته، إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محمّلة بالأرز موجهة للتوضيب، ولكنه باعها على حالتها لأحد تجار الجملة، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
وقد تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بتاريخ 30 ديسمبر 2023، من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز موجهة للمضاربة.
وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات التابعة للكتيبة الإقليمية لدرك بودواو بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة محمّلة بمواد غذائية تتمثل في الأرز، وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق، تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى المحل التجاري والشركة القائمة على توزيع مادة الأرز، حيث تم معاينة مخالفات متمثلة في قيام صاحب الشركة ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توضيبها.
وقد أسفرت العملية عن حجز 5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و944 مليون سنتيم، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية لدى محكمة بودواو، أين قام قاضي التحقيق بتحويل الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد.

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