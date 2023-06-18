إيداع ملفات الترشح لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير قبل تاريخ 25 جوان

بعد الإعلان عن نتائج دراسة الطعون

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 25 جوان الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح من قبل حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء الذين قبلت طعونهم عبر منصة التوظيف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن نتائج الطعون تم الإعلان عنها مساء السبت 17 جوان الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وهذا بعد فتحها لمدة 5 أيام في فرصة ثانية، لتمكين حاملي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء من التسجيل أو إيداع طعن مرفق بالوثائق الثبوتية، لاسيما ما تعلق بشهادة عدم العمل وعدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي.

ودعت الوزارة في السياق المترشحين الذين قبلت ملفاتهم في مرحلة الطعون لإيداع ملفات ترشحهم، وذلك باستعمال نفس الحسابات الإلكترونية التي سجلوا بها في الأرضية الخاصة بالطعون، وذلك عبر منصة التوظيف المخصصة لذلك وهذا قبل الأحد 25 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل.

وأثارت نتائج دراسة الطعون المعلن عنها الكثير من الجدل، بعد رفض العديد من الملفات بسبب الانتساب للضمان الاجتماعيّ، إذ طالب المعنيون بفرصة أخرى للتسجيل متسائلين عن سبب إقصائهم من التسجيل في المسابقة التي تم فتحها استثنائيا من أجل توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء.

وفي السياق، راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني بلكحل عبد الحميد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، من أجل إدراج حاملي الشهادات العليا والذين يشتغلون في وظائف بسيطة لا تتوافق وشهاداتهم الجامعية، ضمن منصة توظيف حاملي الشهادات العليا لغير الأجراء.

وثمنت المراسلة المحررة بتاريخ 15 جوان- تحوز الشروق نسخة منها- قرار توظيف حاملي الشهادات العليا الغير أجراء في الجامعات، إلا أنها أشارت إلى وجود فئة من الموظفين الحاملين لشهادة الماجستير والدكتوراه والذين يزاولون وظائف بسيطة لا تتوافق مع مستواهم العلمي ولا شهاداتهم الجامعية ولا تخصصهم، ليلتمس نفس النائب إضافة هذه الفئة إلى فئة حاملي الشهادات العليا الغير الأجراء لتمكينهم من الحصول على وظيفة وفقا لمؤهلهم العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم العالي سيفتح ولأول مرة حوالي 7 آلاف منصب لتوظيف الدكاترة البطالين في مرحلة أولى في رتبة أستاذ جامعي مساعد صنف “ب”، على أن تفتح منصة للتعاقد بعد الانتهاء من مسابقات التوظيف الأولى، فيما ستكون هناك مسابقات توظيف أخرى خلال الموسم الجامعي المقبل تخص كل حاملي الشهادات العليا دون استثناء.