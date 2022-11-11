إيداع ملفات الترشح من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري

الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد:

حددت لجنة الترشيحات للاتحادية الجزائرية لكرة اليد الفترة الممتدة من 9 إلى 16 نوفمبر (حتى الساعة الرابعة مساء، لإيداع ملفات الترشح لرئاسة وعضوية الهيأة الفدرالية، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم السبت 19 نوفمبر الجاري بقاعة المحاضرات للمركب الاولمبي محمد بوضياف.

وستقوم لجنة الترشيحات، المكونة من كل من تماني فاتح (رئيسا)، وداود عمار (نادي بومرداس)، عمراوي محمد (رابطة بشار)، بوعمامة هروز (نادي غرداية) وبرتيمة عبد القادر (نادي غرداية)-، صبيحة يوم 17 نوفمبر الجاري بمعالجة ملفات الترشح، على أن تليها في الفترة المسائية لنفس اليوم لجنة الطعون لدراسة الملفات المرفوضة، قبل الإعلان، في اليوم الموالي 18 نوفمبر، عن القائمة النهائية المقبولة لخوض سباق رئاسة الهيئة الفدرالية وعضوية مكتبها التنفيذي. ويأتي إعادة تنظيم الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عقب قيام الاتحادية الدولية بإلغاء نتائج الجمعية الانتخابية الأولى التي أسفرت عن انتخاب كريمة طالب رئيسة للهيئة الفدرالية الوطنية. ومعلوم أن أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كانوا قد صادقوا اليوم الثلاثاء المنصرم بالجزائر العاصمة، على القانون الأساسي الجديد للهيئة بعد رفض الاتحادية الدولية لنتائج الجمعية الانتخابية الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كانت مسيرة من 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.