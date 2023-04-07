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إيداع نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق للمؤسسات الحبس
الجزائر

إيداع نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق للمؤسسات الحبس

نوارة باشوش
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إيداع نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق للمؤسسات الحبس
أرشيف
نسيم ضيافات

أمر قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة بايداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 5 أشخاص آخرين من بينهم المدير العام للشركة الجزائرية لانشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم” ALRIM.

بالمقابل، قرر قاضي التحقيق وضع عدد من أفراد عائلة الوزير السابق ضيافات بينهم زوجته وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت اجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، فيما يزال التحقيق متواصلا إلى حد الساعة.

ومثل نسيم ضيافات الوزير المنتدب السابق المكلّف بالمؤسسات المصغّرة الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد.

ومثل ضيافات أمام وكيل الجمهورية، إلى جانب المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 شخصا، للتحقيق معهم في وقائع فساد.

وتتعلق هذه الوقائع بالمجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”. بعد أن بيّن التحقيق أن الوزير المنتدب السابق استغل نفوذه ووظيفته لتمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع المجمّع.

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