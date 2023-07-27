إيداع 12 مشتبها فيهم بإضرام الحرائق الحبس المؤقت

أودعت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس، 12 شخصًا مشتبها فيهم في الحرائق التي مست عددا من مناطق الوطن الحبس المؤقت.

وأفاد بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أنه على إثر اندلاع هذه الحرائق تم ايداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت.

وأضاف البيان أنه:

تم التخلي عن ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من نيابات الجمهورية لدى محاكم أميزور، الأخضرية، أقبو، الحروش، القل وتمالوس من أجل معالجتها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص

وأشار البيان نفسه إلى فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

يذكر أنّ وزير الداخلية ابراهيم مراد، أمس الأربعاء، أعلن عن إخماد كافة الحرائق التي شهدتها العديد من ولايات الوطن مؤخرًا.

وفي الذات السياق، باشرت اللجنة متعددة القطاعات عملها لإحصاء كل الخسائر ودراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.