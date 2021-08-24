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الجزائر
الإستماع إلى بقية الموقوفين لا يزال متواصلا

إيداع 15 متهما في قتل الشاب جمال بن إسماعين رهن الحبس المؤقت

الشروق أونلاين
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إيداع 15 متهما في قتل الشاب جمال بن إسماعين رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، صبيحة الثلاثاء، بإيداع 15 متهما في قتل الشاب جمال بن إسماعين رهن الحبس المؤقت.

وحسب ما نقلته قناة الشروق نيوز فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع 15 متهما رهن الحبس المؤقت، فيما تتواصل عملية الإستماع إلى باقي الموقوفين.

ويواجه المعنيون تهم القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، بالإضافةإلى الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وكذا بارتكاب أعمال تخريب تمس أمن الدولة.

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