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الجزائر
في قضية محاولة تهريب 11 طنا من الكوابل الكهربائية

إيداع 16 متهما الحبس المؤقت بتمنراست

ع.ع
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إيداع 16 متهما الحبس المؤقت بتمنراست
أرشيف

أمر مجلس قضاء تمنراست بإيداع 16 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية محاولة تهريب أزيد من 11 طنا من الكوابل الكهربائية، حسب ما أفاد به السبت، بيان للنيابة العامة لدى ذات الهيئة القضائية.
وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست الرأي العام أنه بتاريخ 2023/05/24 وردت معلومات إلى مصالح أمن الولاية تفيد بوجود كمية من الكوابل الكهربائية المعدة للتهريب”.
وعلى هذا الأساس –يضيف البيان– “تم فتح تحقيق في الوقائع أسفر عن ضبط كمية معتبرة تقدر بأكثر من 11 طنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية مع توقيف 20 مشتبها فيه من جنسيات جزائرية وأجنبية”.
وفي هذا الصدد، وبتاريخ 01 جوان 2023 “تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهم في جرائم محاولة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني باستعمال وسيلة نقل، حيازة مخزن معد للتهريب، التهرب الضريبي والدخول والإقامة غير الشرعية في التراب الجزائري بالنسبة للمتهمين الأجانب”.
وإزاء ذلك، وبعد استجواب قاضي التحقيق للمتهمين “أمر بإيداع 16 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 4 متهمين تحت التزامات الرقابة القضائية”، مثلما أورده المصدر ذاته.
للتذكير، فإن قانون مكافحة التهريب يعاقب على هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.

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