إيداع 25 مشجّعا الحبس الاحتياطي بِسبب الشغب

أصدرت محكمتا الدار البيضاء والحراش بِالعاصمة، الأربعاء، أوامر بإيداع 25 متّهما رهن الحبس المؤقت، وإحالة 8 متّهمين قصّر على قاضي الأحداث المختص.

جاء ذلك بِسبب تورّطهم في أعمال شغب، خلال تنظيم مباراة اتحاد الحراش وضيفه شباب باتنة.

ولُعبت هذه المباراة بِميدان “1 نوفمبر 1954” بِالمحمدية السبت الماضي، وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، في إطار الجولة الـ 25 من عمر بطولة القسم الثاني، فوج “وسط- شرق”.

و أوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه في إطار محاربة جرائم العنف والتخريب، وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي اتحاد الحراش وشباب أوراس باتنة بتاريخ 2024/05/05 بملعب أول نوفمبر بالمحمدية، تم تسجيل أعمال شغب أدت إلى تحطيم أملاك ومنقولات عمومية نتج عنها أضرار مادية معتبرة”.

و أضاف أن نيابة الجمهورية لدى محكمتي الدار البيضاء والحراش أمرتا بـ “فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، أسفر عن توقيف 25 شخصا بالغا مشتبها فيهم، و8 قصّر”.

و أشار إلى أنه “بتاريخ 06 و08 ماي 2024، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية المذكورتين أعلاه، وتم متابعة المتّهمين البالغين بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح العصيان والتخريب العمدي لملك الغير، والتجمهر غير المسلح طبقا لأحكام قانون العقوبات. وأمرت المحكمة بإصدار أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، بينما تم إحالة المتّهمين القصّر على قاضي الأحداث المختص”.

ويُصارع اتحاد الحراش من أجل البقاء في القسم الثاني، حيث يتموقع في المركز الـ 12 بِرصيد 29 نقطة، ويشغل شباب باتنة الرتبة الثالثة بِمجموع 41 نقطة.