إيداع 30 متّهما بالمضاربة في إطار جماعة إجرامية الحبس المؤقت

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد في بيان، عن تقديم 35 شخصا، أمام قاضي التحقيق لدى القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتمّ إيداع 30 متّهما من بين المتّهمين الحبس المؤقت، فيما تتواصل التحقيقات في القضية، حسب ما أكده ذات البيان.

وأوقف المتّهمون في الفترة ما بين 10 إلى 13 أكتوبر الجاري، على مستوى ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار.

من جهة أخرى، صدرت أحكام بالحبس ضد 10 متهمين آخرين، بعد إحالتهم أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري. حيث سلّطت عليهم عقوبات بين 8 و12 سنة نافذة، وغرامات بين 100 مليون و1 مليار سنتيم.