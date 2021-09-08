إيداع 30 مشتبه فيهم تسببوا في حرائق الغابات عبر 14 ولاية

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 30 مشتبه فيهم تسببوا في اندلاع الحرائق عبر 14 ولاية.

وكشفت ذات المصالح، أن تحقيقات الضبطية القضائية شملت 387 بؤرة حريق عبر 14 ولاية.

وأفضت التحقيقات إلى توقيف 30 مشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس المؤقت.

وأفادت ذات المصالح أن من بين الموقوفين 07 عناصر من الحركة الإرهابية “ماك” حولوا إلى القطب الجزائي بسيدي محمد

فيما تم وضع 05 أشخاص تحت الرقابة القضائية، و4 مشتبه فيهم تم توقيفهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق

وشددت مصالح الدرك الوطني، أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.