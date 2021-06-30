إيداع 8 أفراد من “رشاد” الحبس المؤقت

بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سطيف

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، مساء الثلاثاء، بإيداع 8 أشخاص ينشطون ضمن حركة رشاد المصنفة كمنظمة إرهابية، رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع عنصرين آخرين تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد أن ألقي القبض عليهم من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، متلبسين بدعم والإشادة بأعمال قيادة هذه المنظمة الإرهابية.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن عناصر البحث والتدخل وبعد أن تحصلوا على معلومات تفيد بأن 10 أشخاص ينحدرون من ولاية سطيف، تبلغ أعمارهم ما بين (30 – 50 سنة)، يشيدون بأعمال هذه المنظمة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تم القبض عليهم وإحالتهم على الجهات القضائية.

وفي ذات السياق، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، الأسبوع المنصرم، عنصرين ينشطان ضمن جماعة رشاد الإرهابية، رهن الحبس المؤقت، وهذا بعد أن ألقي القبض عليهما من طرف عناصر فرقة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، متلبسين بدعم والإشادة بأعمال هذه المنظمة الإرهابية التي تريد الخراب والهلاك للبلاد.

س. ع