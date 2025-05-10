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رياضة

إيرادات غير مسبوقة لإنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا

الشروق أونلاين
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إيرادات غير مسبوقة لإنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا
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لاعبو إنتر ميلان

حقق نادي إنتر ميلان مداخيل غير مسبوقة من مشاركته في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعد تأهله إلى المباراة النهائية.

وتغلب إنتر ميلان على نادي برشلونة في نصف النهائي، ليضرب موعدا في لباريس سان جيرمان، في المباراة النهائية.

وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، جمع إنتر 133 مليون يورو من جوائز البطولة حتى الآن، إلى جانب حوالي 60 مليون يورو من مبيعات تذاكر المباريات الأوروبية.

ويُعد هذا المبلغ الذي يقارب 200 مليون يور، الأعلى في تاريخ أندية الدوري الإيطالي، وهو تقريبًا ضعف ما جناه إنتر في موسم 2022 – 2023، عندما بلغ النهائي وحقق 101 مليون يورو.

وفي حال فوز إنتر باللقب، سيحصل على 6.5 مليون يورو إضافية كجائزة التتويج، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي، مما يرفع إجمالي الإيرادات المحتملة إلى 203.5 مليون يورو.

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