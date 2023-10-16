إيران: أمريكا “منخرطة عسكريا” بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة منخرطة عسكريا بالفعل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ناصر الكنعاني في مؤتمر صحفي تلفزيوني ردا على سؤال إذا كانت إيران ستتدخل في حال انخراط الولايات المتحدة بالصراع “إيران تعتبر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكريا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف كنعاني: “إن جرائم العدو الصهيوني تتكرر منذ 70 عاماً والفلسطينيون يقاومون هذه الجرائم، مضيفا أن العالم أعمى لا يرى الحصار على غزة والقصف اليومي وقتل الأطفال”.

وتساءل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هل تعترف الدول التي تدعم “إسرائيل” وتنادي بحقوق الإنسان، بحقوق الشعب الفلسطيني؟ مضيفا: “أن مسؤولية الدول الداعمة لـ”اسرائيل” لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين”.

الفلسطينيون اليوم هم أكثر شعبا مظلوما في العالم

وقال ناصر كنعاني أننا “شهدنا في الأيام الأخيرة مقاومة ومظلومیة أهل غزة، اليوم سماء غزة مليئة بالدخان وأرضها ملطخة بدماء الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء في فلسطين”.

وتابع كنعاني: “الفلسطينيون اليوم هم أكثر شعبا مظلوما في العالم، الشعب الذي يواجه “عدوًا قاسيًا وشريرًا وخبيثًا”، واليوم نرى صرخة شجاعة ومظلومیة الشعب الفلسطيني”.

كما أكد المتحدث نفسه إن “عملیة المقاومة كانت الحق الطبيعي للرد على جرائم الکیان الصهيوني وأعماله الاستفزازية ضد المسجد الأقصى والأسرى الفلسطینیین، وفصائل المقاومة الفلسطينية تحظى بدعم الشعب الفلسطيني”.

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن “ما يحدث في غزة جريمة حرب، وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والدواء مخالف لمعايير حقوق الإنسان”.

اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل

وكشف متحدث الخارجية أنه من “المقرر أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل في جدة”.

وأکد ناصر كنعاني أن “إيران تقوم بمساعي دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائمه بحق الفلسطينيين وإيصال المساعدات”.

وواصل كنعاني أن “تطبيع العلاقات مع الکیان الصهيوني لا يخلق الأمن لأي طرف في المنطقة، ولقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن تطبيع العلاقات لا يمكن أن يوقف جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني”.

“إن محاولة وتحرك البعض نحو تطبيع العلاقات مع الکیان ليس له أي تأثير على إرادة الشعب الفلسطيني في تحریر أرضه ولقد أثبتت المقاومة الفلسطينية في عملیة طوفان الأقصى أنها تملك القدرة والإرادة اللازمة لتحرير أرضها”.