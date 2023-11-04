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إيران.. إذا تدخلنا ستدفن “إسرائيل” في البحر المتوسط بدلا من نهر النيل

الشروق أونلاين
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إيران.. إذا تدخلنا ستدفن “إسرائيل” في البحر المتوسط بدلا من نهر النيل
السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي

وجه السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، يوم السبت، تهديدا للاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا تدخلت إيران ستدفن “إسرائيل” في البحر المتوسط بدلا من نهر النيل. 

وقال السفير الإيراني لدى أذريبجان: “إذا تدخلت إيران في يوم ما، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل”.

وأضاف موسوي: “لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن” مؤكدا أنها “أوهن من بيت العنكبوت”.

من جهته دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الدول إلى وقف تعاونها وصادرات الطاقة  للكيان الصهيوني المجرم، مشيرا إلى أن “الإدانة فقط لجرائم الكيان المحتل لا تكفي”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، “إسرائيل بـ “الطفل غير الشرعي” الذي لا يستطيع الوقوف على قدميه”.

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